Çin'den Afganistan'a Gıda Yardımı - Son Dakika
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Çin'den Afganistan'a Gıda Yardımı

Çin, Afganistan'daki 250.000 kişiye gıda yardımları ulaştırdı, açlık sorununa çözüm arayışları sürüyor.

18.10.2024 13:03
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KABİL, 18 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, son birkaç ayda Afganistan genelinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olan yaklaşık 250.000 kişiye Çin'in bağışladığı insani yardımları ulaştırdı.

Dünya Gıda Programı Afganistan Ülke Direktörü Hsiao-Wei Lee, Çin'in insani yardımını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Afganistan, küresel anlamda açlık sorunuyla yüz yüze olan bir bölge olmaya devam ediyor ve ülkedeki insanların dörtte üçünden fazlası, yetersiz beslenmeyi önleyecek gıdaya erişemiyor" dedi.

Afganistan'daki Çin Büyükelçiliği Müşaviri Ma Chenguang, Kabil'de düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, "Çin, hayatta kalmak için yardıma ihtiyaç duyan ve açlık sıkıntısı çeken Afgan ailelere gıda yardımı sağlamak üzere Dünya Gıda Programı ile işbirliğini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Ajansın Perşembe günü açıkladığı resmi verilere göre, buğday unu, bitkisel yağ, kırık sarı bezelye ve tuzdan oluşan yardım paketleri, savaştan zarar gören ülke genelinde 35.000 aileye, diğer bir ifadeyle yaklaşık 250.000 Afgan'a dağıtıldı.

Çin, geçtiğimiz yıllarda Afganistan'a sağladığı gıda ve gıda dışı yardımlarla ülkedeki yoksul ve doğal afet mağduru ailelere destek oldu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Afganistan, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Afganistan'a Gıda Yardımı - Son Dakika

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