Çin'den Anti-Damping Kararı

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada, Japonya ve Hindistan'dan ithal edilen halojenli bütil kauçuğa yönelik anti-damping soruşturmalarında ön kararlarını açıkladı.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamaya göre Hindistan'dan ithal edilen halojenli bütil kauçuğun pazar payının düşük olması nedeniyle bu ürünlere yönelik soruşturma sonlandırılırken, Kanada ve Japonya'dan ithal edilen ürünlerde anti-damping ihlali yapıldığı belirlendi.

Çin'in anti-damping yönetmelikleri uyarınca Kanada ve Japonya'dan halojenli bütil kauçuk ithal eden firmalar 14 Ağustos'tan itibaren Çin gümrük yetkililerine yüzde 40,5'e varan düzeyde teminat depozitosu ödemek zorunda olacak.

Çin, söz konusu soruşturmaları 14 Eylül 2024'te başlatmıştı.

Halojenli bütil kauçuk genellikle içsiz lastiklerin hava geçirmez katmanları, ısıya dayanıklı iç lastikler, ilaç şişesi tıpaları, darbeye dayanıklı pedler, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri gibi ürünlerde kullanılıyor.