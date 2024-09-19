Çin'den BeiDou Uydusu Fırlatıldı

Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'nin (BDS) parçasını oluşturacak 2 uyduyu uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre, iki "BeiDou-3" uydusu, Long March-3B taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
BeiDou ağının 59. ve 60. parçaları olan uydular, yörünge testlerinin yapılmasının ardından aktif hale gelecek.
Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 535'inci başarılı taşıma görevi oldu.
Çin hükümeti, askeri alanda ABD'nin küresel konumlama sistemi GPS'e bağımlılığını azaltmak üzere BDS'yi geliştiriyor.
BeiDou uydu ağı için ilk uydu 2000'de fırlatıldı. Dört uydudan oluşan "BDS-1" ağının ardından 26 uydudan oluşan "BDS-2", 40 uyduluk "BDS-3" ağlarıyla sistem geliştiriliyor.
"BDS-4" adı verilen yeni nesil uydu ağının ise 2035'e kadar sisteme eklenmesi hedefleniyor.
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