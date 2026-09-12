Çin'den CIA'ye sert tepki, casusluk faaliyetlerine derhal son verilmesi istendi - Son Dakika
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Çin'den CIA'ye sert tepki, casusluk faaliyetlerine derhal son verilmesi istendi

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Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, CIA'in Çinli işletmeleri meşru casusluk hedefi olarak belirlediği açıklamalara kesinlikle karşı olduklarını bildirerek faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) bir yetkilinin, Çinli işletmelerin sözde meşru casusluk hedefleri olarak belirlendiğine yönelik açıklamalarından "ciddi endişe duyduklarını" ve bu açıklamalara kesinlikle karşı olduklarını belirterek, söz konusu faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Sözcü cuma günü yaptığı açıklamada, "ABD tarafının Çinli işletmelerin meşru casusluk hedefleri olduğu yönündeki küstah açıklamaları, istihbarat kuruluşlarının gizlice sır çalma faaliyetlerini gizleyen kılıfı tamamen ortadan kaldırarak hegemonyacılığın haydutluk mantığını gün yüzüne çıkarmıştır" dedi.

Sözcü, ABD tarafına Çinli işletmeler de dahil olmak üzere Çin'e yönelik her türlü casusluk faaliyetine derhal son verme ve Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını baltalayan her türlü eylemi durdurma yönünde ciddi bir çağrı yaptıklarını belirtti.

Sözcü, Çin'in Casuslukla Mücadele Yasası gibi yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gerekli önlemleri kararlılıkla alma, yasadışı ve suç teşkil eden eylemleri ağır şekilde cezalandırma ve Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla gözetme konusunda "güçlü bir iradeye ve yeterli imkanlara" sahip olduğunu belirtti.

CIA Direktör Yardımcısı Michael Ellis kısa süre önce ABD'nin, Çinli işletmeler de dahil olmak üzere Çin'e yönelik daha geniş kapsamlı casusluk faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, yapay zeka, yarı iletkenler ve biyoteknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren Çinli şirketlerin bu tür faaliyetler açısından meşru hedefler olarak görüldüğünü kaydetmişti.

Sözcü, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletme, rekabet ile güvenlik arasındaki sınırları belirsizleştirme ve hatta ekonomik rekabeti sözde "tehdit" olarak nitelendirme yönündeki hamlelerinin özünde sıfır toplamlı Soğuk Savaş zihniyetinden kaynaklandığını söyledi.

Sözcü, "ABD istihbarat kuruluşlarının olağan ekonomik rekabete müdahale eden eylemleri, dünya genelindeki işletmelerin beklentilerine ciddi zarar vermekte ve adil rekabete dayalı küresel piyasa ortamını baltalamaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD tarafının uzun süredir ticaret ortaklarını istihbarat hırsızlığı yoluyla kendi çıkarlarına zarar vermekle suçladığına dikkat çeken sözcü, buna karşın ABD istihbarat kuruluşlarının dünya genelinde geniş çaplı siber casusluk ve istihbarat hırsızlığı faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Sözcü, ABD istihbarat kuruluşlarının artık casusluk faaliyetleriyle ekonomik rakiplerini hedef alarak uluslararası ticaret kurallarını ve fikri mülkiyetin korunmasına ilişkin normları açıkça ihlal ettiğini belirterek, ABD tarafını çifte standart uygulamakla eleştirdi.

ABD'nin Çin'in askeri ve ekonomik tehdit oluşturduğu yönündeki iddialarını "akla karayı birbirine karıştıran haydut söylemi" ve "kötü niyetli karalama" diye nitelendirerek reddeden sözcü, ABD'nin söz konusu eylemlerinin Çin'i baskı altına alma ve karalama girişimleri olduğunu belirtti.

Sözcü, "Çin'in yapay zeka, yarı iletkenler ve biyoteknoloji gibi alanlardaki teknolojik atılımları, Çinli araştırmacıların ve işletmelerin özverili çalışmalarının ürünüdür ve kesinlikle ABD istihbarat kuruluşlarının keyfi şekilde göz dikebileceği bir hedef değildir" dedi.

Çin'in teknolojik ilerlemesi karşısında ABD'nin endişeye kapıldığını kaydeden sözcü, casusluk ve hegemonyacı baskı girişimlerinin Çinli işletmelerin inovasyon alanındaki ilerleyişini durduramayacağı gibi ABD'ye de gerçek anlamda teknolojik liderlik kazandıramayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Dış Politika, Güncel, CIA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den CIA'ye sert tepki, casusluk faaliyetlerine derhal son verilmesi istendi - Son Dakika

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