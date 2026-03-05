Çin'den Doğum Desteği Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Doğum Desteği Artışı

Çin\'den Doğum Desteği Artışı
05.03.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, doğum sigortasını genişletecek ve çocuk bakım hizmetlerini iyileştirecek.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin çeşitli ekonomik ve sosyal politikalarla doğum desteğini artıracak.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin çeşitli ekonomik ve sosyal politikalarla doğum desteğini artıracak.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) özet taslağına göre ülkede doğum sigortasının kapsamını genişletilecek, doğum izni güvence altına alınacak ve düzenlemelere uygun ve kurallı şekilde yardımla üreme teknolojisinin uygulanması teşvik edilecek.

Özet taslağa göre Çin, kapsayıcı bir çocuk bakım hizmeti ağının kurulmasına hız verecek ve iki veya daha fazla çocuğu olan aileleri destekleyen konut politikaları uygulayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Doğum Desteği Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:55:31. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Doğum Desteği Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.