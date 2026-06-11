Çin'den Filipinler Bakanına Yaptırım - Son Dakika
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Çin'den Filipinler Bakanına Yaptırım

11.06.2026 17:01
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Çin, Filipinler Savunma Bakanı Teodoro'ya 'sorumsuz açıklamaları' nedeniyle yaptırım uygulayacak.

Çin, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro'nun "sorumsuz açıklamaları" nedeniyle, ona ve ailesine yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Teodoro'ya, Çin'in meşru çıkarlarını zedeleyen ve Çin-Filipinler ilişkilerini sabote eden sorumsuz açıklamaları nedeniyle yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Teodoro'nun, eşinin ve çocuğunun Çin ana karası ile Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgeleri'ne girmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, Çin'deki kişi ve kuruluşların Teodoro ve ailesiyle herhangi alışveriş, işbirliği ve diğer etkinliklerde bulunmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Filipinli Bakan Teodoro'nun son dönemde Çin ile Güney Çin Denizi'ndeki yaşadıkları egemenlik ihtilafına dair açıklamaları dikkati çekmişti.

Teodoro, 24 Mart'ta Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin Güney Çin Denizi'nden sorumlu Batı Komutanlığının 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarını ortaya koyduğu, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayı hiçbir Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkesinin kabul etmediğini belirterek, "Çünkü bu (harita) doğru düşünen herhangi bir insana satılabilecek en büyük kurgu ve yalan." ifadelerini kullanmıştı.

"Çin'e minnet duymuyor"

Filipinli Bakan, geçen ay Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Şangri-La Diyaloğu marjında verdiği bir röportajda, ülkesinin "toprak bakımından ve siyasi olarak Çin'in ciddi tehdidi altında" olduğunu dile getirmiş, Çin'in Güney Çin Denizi'nde taraflar arasında Davranış Kuralları Mutabakatı oluşturulmasının önündeki en büyük engel olduğunu savunmuştu.

Pekin yönetimi ise Çin'in Hürmüz Boğazı'ndaki kesintinin yol açtığı tedarik krizini hafifletmek üzere Filipinler'e gübre ve yakıt sağladığına atıfta bulunarak, Teodoro'yu buna rağmen "Çin'e minnet duymadığı" gerekçesiyle eleştirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Çin'in yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Filipinler Bakanına Yaptırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Baran Üçtepe Baran Üçtepe:
    Savunma Bakanı Teodoro'nun bu konudaki açıklamalarının ardından Çin'in yaptırım kararı almış olması beklenen bir gelişme gibi görünüyo. Ancak burada dikkat çeken konu, böyle bir yaptırımın ne kadar etkili olacağı ve Filipinler'in buna nasıl cevap vereceğidir. Uluslararası arenada bu tür karşılaşmalar sık sık yaşanıyo ve genellikle diplomatik yollarla çözülüyo. Acaba bu olayın ileriki dönemde daha da kızışacağı yoksa bir uzlaşmaya varılacağı merak ediyorum. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Özcanlı Ahmet Özcanlı:
    bu tür diplomatik gerilimler ticari ilişkileri etkiliyo ve sonunda hepimizin cebine vuruyo enflasyon zaten yüksek bir de bunlar ekleniyo 0 0 Yanıtla
  • Ümit Demirel Ümit Demirel:
    ya devlet devlete yaptırım uyguluyo da halk mı zarar çekiyo ?? böyle işlerde daima sıradan insanlar cezalandırılıyo hep aynı hikaye ?? 0 0 Yanıtla
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