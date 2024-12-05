Çin'den Filipinler'e Uyarı

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BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filipinler'e ihlal ve provokasyonlara bir an önce son verme ve Çin'in yasal hak ve çıkarlarını savunma konusundaki kesin kararlılığına meydan okumama çağrısı yaptı.

Filipinler, Çin Sahil Güvenliği'nin Filipinler bandıralı bir gemiye tazyikli su sıktığı iddiasında bulunmuştu.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında Huangyan Dao'nun her zaman Çin toprağı olduğunu vurgulayarak, Filipinler'in Sahil Güvenlik ve resmi gemilerini söz konusu bölgeye gönderdiğini ve Huangyan Dao'yu çevreleyen Çin karasularına izinsiz girmeye çalıştığını belirtti.

Lin, "Bunun üzerine Çin, toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak için gerekeni yasalara uygun şekilde yapmıştır. Alınan tedbirler haklı, yasal, profesyonel ve ölçülüdür" dedi.