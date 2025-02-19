Çin'den Filistin İçin İki Devletli Çözüm Çağrısı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Gazze süreciyle ilgili olarak tüm tarafları iki devletli çözüm sürecini hızlandırmaya ve 1967 sınırları baz alınarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü başkanlık ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "Çok taraflılığın uygulanması, küresel yönetişim reformu ve geliştirilmesi" konulu üst düzey toplantının ardından Gazze'deki durum ve Filistin sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Wang, Gazze'deki çatışmaların arka planında Filistin sorununun çözümünde yaşanan gecikmenin bulunduğunu söyledi.

Filistin meselesinin her zaman Ortadoğu sorununun merkezinde yer aldığını belirten Wang, iki devletli çözüm hayata geçirilinceye kadar karşılıklı kindarlığın ve şiddet döngüsünün sona ermeyeceğini ifade etti.

Wang, Ortadoğu'daki tüm tarafların farklılıkları aşarak Filistin devletinin kurulmasını desteklemesi ve BM'nin Filistin'i tam üye devlet olarak kabul etmek üzere harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Gazze'nin Filistinlilerin vatanı ve Filistin topraklarının bir parçası olduğunu kaydeden Wang, bölgenin uluslararası siyasete kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Wang, ilgili tarafların ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam etmeleri ve sonrasındaki müzakereleri yapıcı şekilde ilerletmeleri gerektiğine işaret etti.

Gazze'nin savaş sonrası yönetiminde iki devletli çözüm doğrultusunda "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesinin korunmasının altını çizen Wang, nihai hedefin Filistin ve İsrail'in barış içinde bir arada yaşaması ve Ortadoğu'da uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması olduğunu söyledi.