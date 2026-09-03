Çin'den Fransa'ya ultra hızlı moda yasasına ayrımcılık suçlaması ve misilleme uyarısı

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, Fransa'da yürürlüğe giren ultra hızlı moda karşıtı yasanın, Dünya Ticaret Örgütü'nün ayrımcılık yapmama ilkesini ihlal ettiği konusunda şüpheler bulunduğunu söyledi.

Huang, perşembe günkü basın toplantısında, sözde "çevrenin korunması" ve "sürdürülebilirlik" standartları belirleme bahanesiyle çıkarılan yasanın çifte standart uyguladığını belirtti.

Sözcü, Fransa'ya, Çin sermayeli işletmeler için adil ve ayrımcılık içermeyen bir pazar ortamı yaratmak üzere yasanın uygulanmasına derhal son verme ve iki taraf arasındaki sürdürülebilir tekstil ticaretinde yaşanan anlaşmazlıkları eşit koşullarda yürütülecek diyalog yoluyla çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Huang, Fransa'nın yasayı uygulamakta ısrar etmesi halinde Çin'in, Çin sermayeli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alacağını ve bundan doğacak tüm sonuçların sorumluluğunun Fransa'ya ait olacağını söyledi.

Fransız yetkililer, Shein, Temu ve AliExpress'in de aralarında bulunduğu sınır ötesi e-ticaret platformlarının yasanın başlıca hedefleri olduğunu açıkça ifade etmişti. Çin Ticaret Bakanlığı da bu açıklamalar üzerine, yasanın Çin sermayeli platformlara ayrımcı kısıtlamalar getirdiğini ve yasama yoluyla adil rekabeti ciddi şekilde bozduğunu belirtmişti.

Bakanlık, temmuz ayında yaptığı açıklamada, yasanın Çin'e karşı ticaret engeli oluşturduğunu ve Fransa'nın açıkça savunduğu adil rekabet ve serbest ticaret ilkelerinden ciddi şekilde saptığını ifade etmişti.