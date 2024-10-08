Çin'den Gazze için acil ateşkes çağrısı

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Çin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani felaket bir yılı geride bırakırken acil ateşkes ve iki devletli çözüm çağrılarını yineledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 1-8 Ekim tarihlerindeki Ulusal Gün haftası tatilinin ardından Pekin'de düzenlenen ilk basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'de bir yılı aşkın süredir devam eden saldırıların çok sayıda can kaybına ve eşi görülmemiş bir insani felakete yol açtığını, krizin yayılmasının bölgedeki gerilimi artırdığını ifade eden Sözcü Mao, Çin'in, saldırıların devam etmesinden ve barış ihtimalinin uzaklığından derin kaygı duyduğunu belirtti.

Mao, "askeri operasyonların" ve şiddetin geçer yol olmadığının, acıları artırmak ve barış ile istikrarı daha erişilmez hale getirmekten başka işe yaramadığının bir kez daha görüldüğüne dikkati çekerek, Filistin halkının meşru ulusal haklarının hayata geçirilmesi ve İsrail'in makul güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in Gazze'deki krizin çözümü için üç adımlı bir inisiyatif önerdiğine işaret eden Mao, ateşkes ve insani yardımın "acil öncelik", Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin kriz sonrası Gazze'nin yeniden inşasının "temel prensip" ve iki devletli çözümün krizden çıkışın "temel yolu" olması gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Mao, Arap ve Yahudi halklarının uyum içinde yaşayacağı, Filistin ve İsrail'in bir arada var olduğu iki devletli çözüm için takvim ve yol haritasını formüle etmek üzere kapsamlı, yetkili ve etkin bir uluslararası barış konferansı toplanması çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.