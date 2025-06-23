Çin'den Gerilim Çağrısı

Çin, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından taraflara gerilimi yükseltmekten kaçınma ve siyasi çözüm yoluna dönme çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) güvencesi altındaki nükleer tesislere saldırısının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydeden Sözcü Guo, uluslararası toplumun buna seyirci kalmaması gerektiğini söyledi.

Guo, Çin'in Rusya ve Pakistan ile birlikte BM Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail ile İran arasında acil ve koşulsuz ateşkes, sivillerin korunması, uluslararası hukuka saygı ile diyalog ve müzakere çağrısı yapan bir karar tasarısı sunduğunu anımsattı.

Tasarının, uluslararası toplumun güçlü bir çağrısı olan adalet mesajı verdiğini belirten Guo, "Umarız üyeler karar taslağını destekler ve Güvenlik Konseyi uluslararası barışı ve güvenliği koruma işlevini yerine getirebilir." ifadesini kullandı.

Guo, çatışmanın taraflarının, gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınmaları, harp sahasının yayılmasını reddetmeleri ve yeniden siyasi çözüm yoluna dönmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Çinli Sözcü, ülkesinin Orta Doğu'da barışın tesisi için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini aktardı.