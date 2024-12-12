Çin'den Güney Kore'ye Casusluk Tepkisi

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BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Güney Kore tarafının Çin'e yönelik kullandığı sözde Çin casuslarıyla ilgili ifadelerin büyük şaşkınlık ve rahatsızlık yarattığını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un televizyonda yayımlanan konuşmasında kullandığı ifadelere değinen Mao, "Çin, bunu not etmiştir" dedi.

Sözcü, Güney Kore'nin içişlerine yönelik yorumlarda bulunmadıklarını, ancak Güney Kore tarafının kendi içişlerini Çin'le ilişkilendirme çabasıyla sözde Çin casuslarıyla ilgili temelsiz suçlamalarda bulunmasına ve normal ekonomik ve ticari işbirliğini kötülemesine güçlü şekilde karşı çıktıklarını vurguladı.

Mao, "Çin-Güney Kore ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimi bu şekilde sağlanamaz" dedi.