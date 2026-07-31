Çin'den İran Füze İddialarına Yanıt

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran'a 400 adet karadan havaya füze tedarik etmeyi planladıklarına dair basında yer alan iddiaların doğru olmadığını ve gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in ilgili konulardaki tutumunu birçok kez açık şekilde dile getirdiğini belirterek, her zaman barışın korunması ve çatışmaların sona erdirilmesi yönünde çaba gösterdiklerini ifade etti.