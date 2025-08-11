Çin'den İsrail'e Gazze'deki Gazeteci Ölümleri Kınaması

Çin, İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde Filistinli 6 gazetecinin kasten öldürülmesini kınadı.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Lin, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazeteciler için yasta olduklarını belirterek "Çin, sivillere zarar veren tüm girişimlere karşı olup, muhabirleri hedef alan şiddet eylemlerini kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Bölgedeki gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Lin, "Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurma, insani yardımların girişini tamamen yeniden sağlama ve daha büyük çaplı bir insani krizin önüne geçmesi" için İsrail'e çağrıda bulundu.

İsrail ordusunun, dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.