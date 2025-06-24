Çin'den İsrail ve İran'a Ateşkes Çağrısı

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Ortadoğu'daki durumla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, gerilimin tekrar tekrar tırmanmasını istemediklerini ve İsrail ile İran arasında bir an önce ateşkes sağlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü İsrail ve İran'ın tam ve kapsamlı bir ateşkesin uygulanması için resmi anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Salı günkü basın toplantısında Trump'ın söz konusu açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Guo, askeri yöntemlerle barış getirilemeyeceğinin gerçeklerle kanıtlandığının altını çizerek sorunları çözüme kavuşturmanın doğru yolunun diyalog ve müzakere olduğunu ifade etti.

İlgili tarafları en kısa sürede doğru yol olan siyasi çözüme dönmeye çağıran Guo, Ortadoğu bölgesinde barış ve istikrarı korumak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.