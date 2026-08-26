Çin'den Kanada'nın Gümrük Vergilerine Tepki

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, tüm tarafların birbirlerinin ekonomi ve ticarete ilişkin endişelerini eşit diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturması gerektiğini her zaman savunduklarını söyledi.

Lin açıklamayı çarşamba günkü basın toplantısında, Kanada'nın ABD mallarına misilleme niteliğinde gümrük vergileri uygulayacağını duyurmasına ilişkin bir soru üzerine yaptı.

Kanada hükümeti, 27,6 milyar Kanada doları (yaklaşık 20 milyar ABD doları) değerindeki 700'den fazla ABD menşeli ürüne misilleme amaçlı gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu.