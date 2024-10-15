Çin'den Kuşak ve Yol için Sekiz Önemli Adım

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Xİ'AN, 15 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü, Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine destek olarak önerdiği "sekiz önemli adım" hakkında rapor açıkladı.

"Sekiz Önemli Adım: Kuşak ve Yol İşbirliği'nin Umut Vaat Eden Yeni On Yılının Müjdecisi" başlıklı rapor, Salı günü Uluslararası Düşünce Kuruluşu İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu ve İkinci İpek Yolu (Xi'an) Uluslararası İletişim Forumu'nda açıklandı.

Üç bölümden oluşan raporda, sekiz önemli adımda geçtiğimiz yıl içinde kaydedilen ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ikinci on yıllık dönemi için "sağlam bir temel oluşturan kayda değer sonuçlar" inceleniyor. Raporda gelecekte yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine yönelik bu önerilerin yarattığı yeni fırsatlar da ele alınıyor.

Raporda Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkelere söz konusu önerilerin uygulanmasını ileriye götürme, tatbiki işbirliğini geliştirme, ortak şekilde yenilikçi kalkınmayı teşvik etme ve risk ve zorluklarla mücadele için birlikte çalışma çağrısı da yapılıyor.

Çin'in Ekim 2023'te duyurduğu sekiz önemli adım, çok boyutlu bir Kuşak ve Yol bağlantılılık ağının inşa edilmesi, açık bir dünya ekonomisinin desteklenmesi, tatbiki işbirliğinin yürütülmesi, yeşil kalkınmanın teşvik edilmesi, bilimsel ve teknolojik inovasyonun ileriye götürülmesi, halklar arası etkileşimlerin desteklenmesi, bütünlük temelli Kuşak ve Yol işbirliğinin teşvik edilmesi ve Kuşak ve Yol işbirliği için kurumsal inşanın güçlendirilmesinden oluşuyor.