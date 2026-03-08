Çin'den Ortadoğu Çatışmalarına Dur Çağrısı - Son Dakika
Çin'den Ortadoğu Çatışmalarına Dur Çağrısı

08.03.2026 10:16
Wang Yi, Ortadoğu'da askeri operasyonların durdurulmasını ve diyalog çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'da gerilimin daha da yükselmesinin ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu hiç yaşanmaması gereken ve kimseye faydası olmayan bir savaş. Çözüme güçle ulaşılmaz. Silahlı çatışma sadece nefreti artırıp yeni krizler ortaya çıkarır" dedi.

Wang, İran'ın ve Körfez bölgesindeki tüm ülkelerin egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve bu hakların ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, İran ve Ortadoğu ile ilgili sorunların doğru şekilde ele alınmasına yönelik temel ilkeler ortaya koydu.

Gücün haklılık anlamına gelmediğini ve sivillerin mağdur edilmemesi gerektiğini kaydeden Wang, gücün kötüye kullanılmasına karşı çıkılması ilkesini vurguladı.

İkinci olarak ise ülkelerin içişlerine karışılmaması çağrısında bulunan Wang, Ortadoğu'da söz sahibi olanın bölge halkı olduğunu ve Ortadoğu ile ilgili konularda kararın bölge ülkeleri tarafından bağımsız şekilde verilmesi gerektiğini ifade etti.

Wang, "Renkli devrim planları ve rejim değişikliği girişimleri halktan destek bulamayacaktır" dedi.

Tüm tarafların mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına dönmesi, farklılıkları eşit şartlarda diyalog yoluyla çözüme kavuşturması ve ortak güvenliği sağlamak üzere çaba göstermesi gerektiğini söyleyen Wang, gündemdeki sorunlara siyasi çözüm bulunmasının teşvik edilmesi ilkesine dikkat çekti.

Wang, büyük ülkelere adalet ve doğrulukla hareket etme ve Ortadoğu'nun barış ve kalkınmasına daha fazla olumlu enerji katma çağrısında bulundu.

Wang, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamak, Ortadoğu'da yeniden düzen sağlamak, Ortadoğu halkına huzur ve dünyaya da barış getirmek üzere Ortadoğu ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

