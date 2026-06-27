Çin'den Otonom Sürüş Yönetmeliği - Son Dakika
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Çin'den Otonom Sürüş Yönetmeliği

Çin\'den Otonom Sürüş Yönetmeliği
27.06.2026 12:24
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Çin, otonom sürüş sistemleri için ilk küresel teknik yönetmeliği duyurdu. Güvenli yaygınlaştırma hedefleniyor.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Çin ve bazı diğer taraflarca ortaklaşa geliştirilen otonom sürüş sistemlerine ilişkin dünyanın ilk küresel teknik yönetmeliğinin kullanıma girdiğini duyurdu.

ADS GTR olarak bilinen yönetmelik, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Araç Yönetmeliklerinin Uyumlaştırılması Dünya Forumu (WP.29) oturumunda onaylandı. Yönetmelik Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Otonom sürüş sistemleri için temel teknik gereklilikleri belirleyen yönetmelik, ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsayan bir düzenleyici çerçeve sunarak bu teknolojilerin güvenli ve düzenli şekilde yaygınlaştırılmasına yönelik ortak bir temel sağlıyor.

Yönetmeliğin temel içeriğinin hazırlanmasına öncülük eden Çin, test ve gerçek dünya uygulama verilerini paylaştı ve dinamik sürüş görevleri, insan-makine etkileşimi ile test ve doğrulama yöntemleri gibi alanları kapsayan onlarca teknik öneri sundu.

Bakanlık, Çin'in otonom sürüş sistemlerine yönelik zorunlu ulusal standartların oluşturulmasını hızlandırdığını bildirdi. Açıklamada, küresel düzenlemeyi temel alan ulusal standartların, Seviye 3 ve Seviye 4 otonom sürüş sistemleri için daha ayrıntılı teknik gereklilikler getireceği, ayrıca hatalı kullanım ile suistimali önlemek amacıyla kullanıcı eğitimi ve bilgilendirme şartlarını güçlendireceği kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in akıllı bağlantılı araçlar için uluslararası standart belirleme ve düzenleyici koordinasyon çalışmalarına katılmaya devam edeceği, otonom sürüş teknolojilerinin güvenli şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla ulusal teknik standartlar ile yasal çerçeveleri iyileştireceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Otonom Sürüş Yönetmeliği - Son Dakika

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