Çin'den Peru'ya İlk Gemi Seferi

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Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Peru'nun Pasifik Okyanusu sahilinde inşa ettiği Chancay Limanı'ndan Çin'e ilk doğrudan gemi seferinin yapıldığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Xin Shanghai" adlı gemi, Peru'da başladığı 23 günlük yolculuğun ardından Şanghay şehrindeki Yangşan Limanı'na ulaştı.

Yolculuk, Peru'daki Chancay Limanı'nın faaliyete geçmesiyle Peru ile Çin arasında açılan yeni deniz güzergahındaki ilk gemi seferi oldu.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında inşa edilen Chancay Limanı, bir yanda Çin ile Peru arasında deniz ticareti rotasını kısaltıp lojistik maliyetlerini azaltırken diğer yanda başta Brezilya olmak üzere diğer Güney Amerika ülkelerine sağladığı kara bağlantılarıyla Asya ile Latin Amerika arasında yeni bir deniz-kara koridoru oluşturacak.

Güney Amerika'nın en büyük derin deniz limanı olan Chancay, başta Brezilya olmak üzere bölge ülkelerine sağladığı art alan bağlantılarıyla, deniz ve kara ticaretinde kritik bir geçiş noktası olarak Pasifik ticaretini bütünüyle yeniden biçimlendirme potansiyeli taşıyor.

"Chancay'dan Şanghay'a"

Yeni bağlantı, Çin'in, ABD'nin "arka bahçesi" olarak nitelendirilen bölgedeki stratejik nüfuzunu artıracak olması sebebiyle iki büyük güç arasındaki jeopolitik rekabet bakımından da kritik görülüyor.

APEC Zirvesi için kasım ayında Peru'yu ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi, limanın açılışındaki konuşmasında, "Chancay'dan Şanghay'a yeni bir deniz-kara geçişinin doğuşuna tanıklık ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Peru'nun Pasifik Okyanusu kıyısında, başkent Lima'nın 70 kilometre kuzeyindeki 60 bin nüfuslu bir şehir olan Chancay'da inşa edilen mega liman, tüm aşamaları tamamlandığında 15 güvertesiyle Güney Amerika'nın en büyük derin deniz limanı olacak.

Çin'in kıtadaki en büyük altyapı projelerinden olan liman, Çin ile Peru arasındaki gemi nakliyat süresini 23 güne indirirken, lojistik maliyetleri yüzde 20 azaltıyor.

Chancay, çok sayıda Güney Amerika ülkesini birbirine bağlayan Pan-Amerikan Karayolu üzerinde yer alıyor. Kuzeyde Ekvador ve güneyde Şili'deki kritik limanları birbirine bağlamasının yanı sıra doğusundaki Brezilya ile kurulacak bağlantılarla geniş bir art alan potansiyeline sahip bulunuyor.