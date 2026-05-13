Çin'den Taiwan'a Sert Yanıt

13.05.2026 18:20
Çin, Taiwan liderinin bağımsızlık iddialarını yalan olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın Taiwan lideri Lai Ching-te'nin yalanlarının yalan olmaya devam edeceğini ve asla hakikat niteliği kazanmayacağını söyledi.

Zhang, çarşamba günkü basın toplantısında, Lai'nin Taiwan'ın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu iddia eden ve sözde "demokrasiye karşı otoriterlik" söylemini öne çıkaran son konuşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, "Taiwan hiçbir zaman bir ülke olmamıştır, şimdi de bir ülke değildir ve gelecekte de bir ülke olmayacaktır" dedi.

Sözcü, Lai yetkililerinin, uluslararası sahnede aldatma ve gösteriş amacıyla "demokrasi" bayrağını dalgalandırma, belirli ülkelerdeki Çin karşıtı güçlerle gizli işbirliği yapma ve sözde zirveyi kullanarak yanlış anlatıları yayma konusunda ustalaşmış olduğunu belirtti.

Sözcü, bu yetkililerin söz konusu zirvede sergilediği, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında cepheleşmeyi körükleme amaçlı, ayrılıkçı faaliyetlerinin çoktandır dünya tarafından fark edildiğini kaydederek, bunun, tüm Çin halkının kınamayla karşılayacağı siyasi komediden başka bir şey olmadığını söyledi.

Zhang, "Lai'nin acemice performansı, adadaki siyasi hoşnutsuzluğu sürekli olarak bastıran ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan yönetiminin menfur eylemlerini ve otoriter doğasını gizleyemez" ifadelerini kullandı.

Zhang, ilgili kurumlara Taiwan meselesinin son derece hassas olduğunun ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlerin yol açtığı büyük zararın farkına varma, tek Çin ilkesine riayet etme ve Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine uluslararası alanda ayrılıkçı gündemlerini sürdürme fırsatları sunmaya son verme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Güncel, Son Dakika

