Çin'den Tayvan'a ABD Silah Satışına Tepki - Son Dakika
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Çin'den Tayvan'a ABD Silah Satışına Tepki

Çin, ABD'nin Tayvan'a 866 milyon dolarlık silah satışını kınadı ve bölgedeki askeri bağların kesilmesini istedi.

24.12.2024 04:46
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Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a, ABD'nin toplam 866 milyon dolarlık ilave askeri malzeme ve silah satışına onay vermesini kınadığını bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamada, Tayvan'a silah satışının "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan "Üç Ortak Bildiri"yi ihlal ettiğini belirtti.

Tayvan sorununun, Çin-ABD ilişkilerinde "aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Vu, ABD'nin, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe taahhüdüne uymadığını ve "Tayvan'ı savaş tehlikesine sürüklediğini" savundu.

Vu, "ABD tarafını Tayvan'a askeri yardım ve silah satışını derhal durdurmaya ve bölge ile askeri bağlarını kesmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'den iki ayrı satışa onay

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Aralık'ta Tayvan'a, askeri malzeme, hizmet ve eğitim için 571 milyon dolar sağlanması konusunda Savunma Bakanlığına onay vermişti.

Ayrıca, Savunma Bakanlığı 20 Aralık'ta da 300 taktik telsiz sistemi ve 16 silah montesinin 295 milyon dolara satışına onay verildiğini bildirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satmasına karşı çıkıyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Güncel, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Tayvan'a ABD Silah Satışına Tepki - Son Dakika

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