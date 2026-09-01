Çin'den tüketimi artırma hamlesi: Perakende satışların 2030'da 60 trilyon yuana ulaşması hedefleniyor - Son Dakika
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Çin'den tüketimi artırma hamlesi: Perakende satışların 2030'da 60 trilyon yuana ulaşması hedefleniyor

Çin\'den tüketimi artırma hamlesi: Perakende satışların 2030\'da 60 trilyon yuana ulaşması hedefleniyor
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Çin, tüketim malları harcamalarını genişletmek amacıyla yeni bir uygulama kılavuzu yayımladı. Ticaret Bakanlığı ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu dahil yedi devlet kurumu tarafından açıklanan kılavuzla, toplam perakende satışların 2030 yılına kadar yaklaşık 60 trilyon yuana (8,85 trilyon ABD doları) çıkarılması hedefleniyor. Otomobil, ev aletleri ve tekstil gibi trilyonluk pazarların büyümesi ve yeşil, akıllı tüketim alanlarında 10 trilyon yuanlık yeni pazarlar oluşturulması öngörülüyor.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin, tüketim malları harcamalarını genişletmek ve üst seviyeye taşımak amacıyla bir dizi önlem açıkladı. Bu kapsamda, tüketim mallarının toplam perakende satışlarının 2030 yılına kadar yaklaşık 60 trilyon yuan (yaklaşık 8,85 trilyon ABD doları) seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu dahil yedi devlet kurumu tarafından pazartesi günü ortaklaşa yayımlanan uygulama kılavuzu, 2030 yılına kadar yeşil, akıllı ve sağlık odaklı tüketim gibi alanlarda 10 trilyon yuanlık pazarların oluşturulmasını öngörüyor.

Otomobil, ev aletleri, iletişim ekipmanları, tekstil ve giyim gibi trilyon yuanlık ürün kategorilerinin perakende satışlarının büyümeye devam etmesi ve bu pazarların dünyanın en büyükleri arasında kalmayı sürdürmesi bekleniyor.

Kılavuz, mal tüketimini artırmak için dayanıklı malların tüketimini teşvik etmek, günlük tüketim mallarının kalitesini yükseltmek, özel ürünlerin tüketimini desteklemek ve geliştirilmiş ürünlere yönelik talebi genişletmek olmak üzere dört ana görevin altını çiziyor.

Kılavuz ayrıca tüm endüstri zinciri genelinde otomobil tüketimini artırmak, akıllı ev uygulamalarını teşvik etmek, yaşlılar ve çocuklara yönelik ürünlerin tüketimini desteklemek ile yeşil, akıllı ve sağlık odaklı ürün talebini büyütmek gibi önlemleri detaylandırıyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den tüketimi artırma hamlesi: Perakende satışların 2030'da 60 trilyon yuana ulaşması hedefleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'den tüketimi artırma hamlesi: Perakende satışların 2030'da 60 trilyon yuana ulaşması hedefleniyor - Son Dakika
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