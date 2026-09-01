Çin\'den tüketimi artırma hamlesi: Perakende satışların 2030\'da 60 trilyon yuana ulaşması hedefleniyor

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin, tüketim malları harcamalarını genişletmek ve üst seviyeye taşımak amacıyla bir dizi önlem açıkladı. Bu kapsamda, tüketim mallarının toplam perakende satışlarının 2030 yılına kadar yaklaşık 60 trilyon yuan (yaklaşık 8,85 trilyon ABD doları) seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu dahil yedi devlet kurumu tarafından pazartesi günü ortaklaşa yayımlanan uygulama kılavuzu, 2030 yılına kadar yeşil, akıllı ve sağlık odaklı tüketim gibi alanlarda 10 trilyon yuanlık pazarların oluşturulmasını öngörüyor.

Otomobil, ev aletleri, iletişim ekipmanları, tekstil ve giyim gibi trilyon yuanlık ürün kategorilerinin perakende satışlarının büyümeye devam etmesi ve bu pazarların dünyanın en büyükleri arasında kalmayı sürdürmesi bekleniyor.

Kılavuz, mal tüketimini artırmak için dayanıklı malların tüketimini teşvik etmek, günlük tüketim mallarının kalitesini yükseltmek, özel ürünlerin tüketimini desteklemek ve geliştirilmiş ürünlere yönelik talebi genişletmek olmak üzere dört ana görevin altını çiziyor.

Kılavuz ayrıca tüm endüstri zinciri genelinde otomobil tüketimini artırmak, akıllı ev uygulamalarını teşvik etmek, yaşlılar ve çocuklara yönelik ürünlerin tüketimini desteklemek ile yeşil, akıllı ve sağlık odaklı ürün talebini büyütmek gibi önlemleri detaylandırıyor.