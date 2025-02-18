Çin'den Ukrayna Krizi için Barış Çağı

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BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ile Rusya arasındaki görüşmeler de dahil olmak üzere Ukrayna krizinin çözümüne yönelik tüm barış çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve tüm taraf ve paydaşların zamanı geldiğinde barış görüşmeleri sürecine katılmasını umduklarını söyledi.

Guo, salı günkü basın toplantısında krizi çözmede her zaman diyalog ve müzakerenin tek geçerli yol olduğuna inandıklarını ve barış görüşmelerini teşvik etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Guo, ABD'li ve Rus yetkililerin salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ukrayna'nın katılımı olmaksızın gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin soruya yanıt olarak söz konusu ifadeleri kullandı.