Çin'den Uzaya 7 Yeni Uydu Fırlatıldı
Çin, Taiyuan'dan 7 uydu fırlattı. Uydular, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
TAİYUAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 7 yeni uydu gönderdi.
Salı günü Beijing saatiyle 11.21'de Uzun Yürüyüş-6C taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydular, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 665. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua
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