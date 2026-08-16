Çin'den Yasukuni Tepkisi

TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Tokyo Büyükelçiliği Sözcüsü, Japon siyasi liderlerin kötü şöhrete sahip Yasukuni Tapınağı'na yönelik son adımlarının, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zafere ve savaş sonrası kurulan uluslararası düzene açık bir meydan okuma teşkil ettiğini söyledi.

Sözcü cumartesi günü, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin tapınağa adak göndermesi ve bazı bakanlar ile üst düzey siyasetçilerin tapınağı ziyaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çin tarafının bu adımlara kararlılıkla karşı çıktığını ve şiddetle kınadığını belirten sözcü, Japon tarafı nezdinde üst düzey diplomatik girişimde bulunularak sert şekilde protesto edildiğini ifade etti.

Sözcü, Japon saldırı savaşlarının manevi bir aracı ve sembolü olan Yasukuni Tapınağı'nda, Japonya'nın başlattığı savaştan doğrudan sorumlu A sınıfı 14 savaş suçlusunun anıldığını belirtti.

Sözcü, Japon yetkililer ve siyasetçilerin söz konusu eylemlerinin tarihsel adalete ve insan vicdanına açıkça aykırı olduğunu ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına ve savaş sonrası kurulan uluslararası düzene ciddi şekilde meydan okuduğunu vurguladı.

Sözcü, bu yılın, A sınıfı savaş suçlularını hukuka uygun şekilde mahkum eden ve faşizme karşı yapılan 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını teyit eden Tokyo Mahkemeleri'nin kurulmasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Sözcü, Japonya'nın militarist geçmişini doğru şekilde kabul edip derinlemesine düşünmesinin, ülkenin savaş sonrası uluslararası topluma yeniden dönmesi için önemli bir ön koşul olduğunu ve aynı zamanda Çin-Japonya ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesi için siyasi bir temel oluşturduğunu belirtti.

Sözcü, Japonya'ya geçmişteki suçları üzerinde derinlemesine düşünme, tarihten ciddi şekilde ders çıkarma, barışçıl kalkınma taahhüdüne sadık kalma, militarizmden uzaklaşma yönünde somut adımlar atma, "yeniden militarize olma" yönündeki tehlikeli adımlarını durdurma ve tarihin sanık sandalyesine bir kez daha oturmaktan kaçınma çağrısında bulundu.