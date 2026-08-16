Çin'den Yasukuni Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Yasukuni Tepkisi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Japon siyasi liderlerin Yasukuni Tapınağı'na yönelik adımlarını kınadı ve meydan okuma olarak değerlendirdi.

TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Tokyo Büyükelçiliği Sözcüsü, Japon siyasi liderlerin kötü şöhrete sahip Yasukuni Tapınağı'na yönelik son adımlarının, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zafere ve savaş sonrası kurulan uluslararası düzene açık bir meydan okuma teşkil ettiğini söyledi.

Sözcü cumartesi günü, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin tapınağa adak göndermesi ve bazı bakanlar ile üst düzey siyasetçilerin tapınağı ziyaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çin tarafının bu adımlara kararlılıkla karşı çıktığını ve şiddetle kınadığını belirten sözcü, Japon tarafı nezdinde üst düzey diplomatik girişimde bulunularak sert şekilde protesto edildiğini ifade etti.

Sözcü, Japon saldırı savaşlarının manevi bir aracı ve sembolü olan Yasukuni Tapınağı'nda, Japonya'nın başlattığı savaştan doğrudan sorumlu A sınıfı 14 savaş suçlusunun anıldığını belirtti.

Sözcü, Japon yetkililer ve siyasetçilerin söz konusu eylemlerinin tarihsel adalete ve insan vicdanına açıkça aykırı olduğunu ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına ve savaş sonrası kurulan uluslararası düzene ciddi şekilde meydan okuduğunu vurguladı.

Sözcü, bu yılın, A sınıfı savaş suçlularını hukuka uygun şekilde mahkum eden ve faşizme karşı yapılan 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını teyit eden Tokyo Mahkemeleri'nin kurulmasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Sözcü, Japonya'nın militarist geçmişini doğru şekilde kabul edip derinlemesine düşünmesinin, ülkenin savaş sonrası uluslararası topluma yeniden dönmesi için önemli bir ön koşul olduğunu ve aynı zamanda Çin-Japonya ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesi için siyasi bir temel oluşturduğunu belirtti.

Sözcü, Japonya'ya geçmişteki suçları üzerinde derinlemesine düşünme, tarihten ciddi şekilde ders çıkarma, barışçıl kalkınma taahhüdüne sadık kalma, militarizmden uzaklaşma yönünde somut adımlar atma, "yeniden militarize olma" yönündeki tehlikeli adımlarını durdurma ve tarihin sanık sandalyesine bir kez daha oturmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yasukuni Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi

14:36
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’tan günler sonra ilk görüntü
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü
13:52
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
13:45
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi İşte o görüntüler
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler
13:12
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
12:41
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
12:29
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 15:09:27. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den Yasukuni Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.