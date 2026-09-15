Çin'den Yemen ve Kızıldeniz'de artan gerilime itidal çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Yemen ve Kızıldeniz'de artan gerilime itidal çağrısı

Çin\'den Yemen ve Kızıldeniz\'de artan gerilime itidal çağrısı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Yemen ve Kızıldeniz'de son dönemde artan gerilim nedeniyle masum sivillerin hayatını kaybetmesi ve sivil altyapının zarar görmesinden derin endişe duyduklarını söyledi. Guo, taraflara itidalli davranma ve gerginliği diyalog yoluyla azaltma çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Yemen ve Kızıldeniz'de son dönemde artan gerilim nedeniyle masum sivillerin hayatını kaybetmesi ve enerji tesisleri ile diğer sivil altyapının zarar görmesinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında, insanların yaşamını ve geçimini etkileyen sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirten Guo, tüm ülkelerin egemenlik ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'deki Husilerin kısa süre önce Suudi Arabistan'ın güneyindeki dört kente saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 70'den fazla sivilin yaralandığı ve çok sayıda enerji tesisinin ve diğer sivil altyapının hasar gördüğü bildirilmişti. Husiler ise kendilerinin de saldırıya uğradığını ve can kayıpları yaşandığını belirtti.

İlgili taraflara itidalli davranma, iletişim ve diyalog yoluyla gerginliği azaltma ve durumun en kısa sürede yatışması için çaba gösterme çağrısında bulunan Guo, "Anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi, ileriye dönük uygulanabilir tek yoldur" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, Masum, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yemen ve Kızıldeniz'de artan gerilime itidal çağrısı - Son Dakika

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