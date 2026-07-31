Çin'den Yeşil Sanayi Planı - Son Dakika
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Çin'den Yeşil Sanayi Planı

Çin\'den Yeşil Sanayi Planı
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Çin, sanayi sektörünün düşük karbonlu dönüşümünü hedefleyen beş yıllık planını açıkladı.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin, sanayi sektörünün yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü ilerletme amacıyla beş yıllık plan yayımladı. Planda sanayi kaynaklı karbondioksit emisyonlarının 2030 yılına kadar zirveye çıkarılması hedefleniyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın kısa süre önce yayımladığı 2026-2030 dönemine yönelik planda, sanayide yeşil enerji kullanımının önemli ölçüde artırılması ve yeşil ve düşük karbonlu sektörlerin rekabet gücünün daha fazla güçlendirilmesi de öngörülüyor.

Planda ana hatlarıyla tanımlanan kilit görevler arasında endüstriyel karbon emisyonlarının zirveye çıkarılması girişimlerinin hayata geçirilmesi, yeşil ekipman ve ürün tedarikinin genişletilmesi, yeşil ve düşük karbonlu teknolojik inovasyonun güçlendirilmesi ve endüstriyel kaynak geri dönüşümü sistemlerinin iyileştirilmesi yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yeşil Sanayi Planı - Son Dakika

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