Çin Denizciliği Büyüyor

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki Qingdao Limanı'na yaklaşan bir konteyner gemisi, 8 Temmuz 2025.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin sahil kasabası Boao'da cuma günü düzenlenen 2025 Çin Denizcilik Günü Forumu'nda açıklanan verilere göre Çin denizcilik sektörü an itibarıyla küresel deniz taşımacılığı hacminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor. Çin'in gelişen deniz ekonomisi, küresel ticaret ve kalkınmada sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme sağlıyor. (Fotoğraf: Zhang Jingang/Xinhua)