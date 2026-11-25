Türkiye ile Çin'in diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 55. yıl dönümü münasebetiyle Batman Üniversitesinde Çin Halk Cumhuriyeti dersliğinin açılışı yapıldı.

Batman Üniversitesi tarafından Türkiye ile Çin'in diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Fen Edebiyat Fakültesinde Çin Halk Cumhuriyeti dersliği açıldı.

Daha sonra Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Çin temalı 3D Takı Tasarımı ve Resim Yarışması Ödül Töreni'ne geçildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, törende yaptığı konuşmada, daha önce Azerbaycan ve Avrupa Birliği sınıfı açtıklarını bugün de Çin Halk Cumhuriyeti dersliğinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Düzenlenen 3D Takı Tasarımı ve Resim Yarışması'nda öğrencilerin güzel eserler ortaya koyduğunu belirten Demir, "Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerimizi??????? ödüllendirdik. Bu çalışma, Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesine vesile olacaktır." dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zhou Zheng de Batman Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zheng, Batman'da çeşitli temaslarda da bulunduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu yıl Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 55. yılını kutluyoruz. Batman Türkiye'nin doğusunda bir sanayi şehridir. Dün yetkililerle birlikte Batman Sera Organize Tarım Bölgesi yapılacak alanı ziyaret ettik. Yatırım ve işbirliği imkanlarını görüştük. Karşılıklı temaslarımız arttıkça işbirliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Ardından Demir ve Zheng yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.