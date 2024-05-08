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- Çin Devlet Başkanı Xi'den Macaristan'a ilk resmi ziyaret

BUDAPEŞTE - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, üç ülkeyi içeren Avrupa turunun son durağı olan Macaristan'a geldi. Söz konusu ziyaret, Xi'nin Macarista'a yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra düzenlediği Avrupa turunun son durağı olan Macaristan'a geldi. Sırbistan'daki temaslarının ardından bu akşam özel bir uçakla Macaristan'a geçen Xi ile beraberindeki Çin hükümeti heyeti, başkent Budapeşte'de havalimanında Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki Macaristan heyeti tarafından karşılandı. Başbakan Orban ve Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un daveti üzerine Macaristan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Xi'nin Macaristan temasları çerçevesinde bu ülkeye yatırım ve ticari ilişkilere yönelik stratejik adımların atılması bekleniyor.

Orban'a bağımsız dış politika övgüsü

Ziyareti vesilesiyle Macar basını için bir makale kaleme alan Xi, Macar lider Orban'ın Brüksel, ABD ve NATO'nun baskısına rağmen özgür bir dış politika izlemesinden övgüyle bahsetti. Bugün yayınlanan makalesinde Xi, Orban'ın baskılara rağmen Moskova ile dostluk ilişkilerini muhafaza etme, Pekin ile ilişkilerini ise derinleştirme yoluna gittiğini vurguladı.

Çin ile Macaristan arasında devasa bir coğrafi mesafe olmasına rağmen Çin ve Macar halklarının dostluğunun uzun bir tarihi olduğunu vurgulayan Xi, "Ortak emelleri olan insanları, ne dağlar ne de okyanuslar ayırabilir" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın Çin'in Orta ve Doğu Avrupa'daki en büyük yatırım destinasyonu ve ticari partneri olduğunu ifade eden Xi, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlü, üretken ve dinamik olduğunu belirtti.