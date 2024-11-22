Çin Dijital Ekonomi Anlaşmasını Hızlandıracak

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BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na (DEPA) katılma müzakerelerini hızlandırmak için daha fazla çaba göstereceklerini söyledi.

He perşembe günü yaptığı açıklamada 14 Kasım'da Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) forumu kapsamında düzenlenen bakanlar toplantısında Çin ile DEPA üye ülkeleri arasındaki müzakerelerin ilerleyişi ve sonraki aşamalarda yapılması gereken çalışmalar hakkında kapsamlı görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Çin, Ağustos 2022'de Yeni Zelanda, Singapur ve Şili'nin başlattığı yeni bir ticaret ortaklığı anlaşması olan DEPA'ya katılmak için müzakerelere başladı.

O tarihten bu yana DEPA üyeleriyle beş bakanlar düzeyinde toplantı ve çeşitli teknik istişareler gerçekleştirilirken bu görüşmelerde iş ve ticaretin kolaylaştırılması, siber güvenlik ve yeni teknolojiler gibi dijital ekonomiyle ilgili konular ele alındı.

Çin ayrıca elektronik faturalar ve elektronik konşimentolar gibi alanlarda işbirliğini teşvik ederek, DEPA üye ülkeleriyle karşılıklı değişim seminerlerine katıldı ve somut işbirliği projelerinde ilerleme sağladı.

Sözcü, DEPA üyesi ülkelerle dijital ekonomi işbirliği potansiyelini araştırmaya devam edeceklerini ve somut işbirliği projelerinin hızla hayata geçirilmesini sağlamak için yakın işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.