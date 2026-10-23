Çin Dışişleri, ABD'yi biyoteknoloji kısıtında piyasa ekonomisine uymaya çağırdı - Son Dakika
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Çin Dışişleri, ABD'yi biyoteknoloji kısıtında piyasa ekonomisine uymaya çağırdı

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Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin biyoteknolojiyi yasaklı teknoloji kategorilerine ekleme önerisini değerlendirdi. Mao, ABD'nin piyasa ekonomisi ilkelerine uyması gerektiğini belirterek Çin'in meşru haklarını koruyacak gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin piyasa ekonomisi ilkelerine riayet etmesi, işletmeler arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini bozma girişimlerine son vermesi ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ciddiyetle koruması gerektiğini söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında, ABD Hazine Bakanlığı'nın biyoteknolojiyi ABD dış yatırım güvenliği programı kapsamındaki yasaklı teknoloji kategorileri arasına ekleme önerisinde bulunması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, ulusal güvenlik kavramını genelleştirme, belirli ülkelere yönelik ayrımcı önlemler alma ve ekonomi, ticaret ve yatırım faaliyetlerine keyfi kısıtlamalar getirme girişimlerinin, kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini ifade etti.

İlgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirten Mao, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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