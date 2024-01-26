Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Kuzey Kore\'ye ziyaret gerçekleştirdi

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong'un, beraberindeki heyetle Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Sun liderliğindeki heyet, iki ülke arasındaki kara sınırını geçerek dün başkent Pyongyang'a ulaştı.

Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta görüşme planından önce gerçekleşti.

Sun ve heyetinin Pyongyang'a ziyaretinin amacı ve kapsamına ilişkin ayrıntı verilmezken, ziyaretin ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin yükseldiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Kim'in diplomatik açılımları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin diplomatik izolasyonundan kurtulmak ve bölgesel ilişkilerini güçlendirmek için Çin ve Rusya ile temaslarının görünürlüğünü artırmaya çalışıyor.

Kim, eylülde Rusya'ya düzenlediği ziyaret esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, liderler iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik taahhütlerde bulunmuştu.

Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'yi, 16 Ocak'ta başkent Moskova'da ağırlamıştı. Görüşmede, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yer almıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, 21 Ocak'ta Bakan Choe'nun Rusya'daki görüşmelerine ilişkin açıklama yapmıştı.

"Çok kutuplu yeni uluslararası düzen" kurmak amacıyla stratejik ve taktiksel işbirliğini ilerletme konusunda Rusya ile anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, Putin'in Pyongyang'ı ziyaret etme isteğini yinelediği ve bunun "erken bir tarihte" gerçekleşebileceğini söylediği aktarılmıştı.