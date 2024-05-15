Çin Dışişleri Bakanı: ABD'nin tek taraflı ve korumacı eylemleri başarısızlığa mahkum - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı: ABD'nin tek taraflı ve korumacı eylemleri başarısızlığa mahkum

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Çin'e yönelik tek taraflı ve korumacı eylemlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi. Wang, ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımlar ve yüksek gümrük vergileri uygulamasının hegemonyacı zorbalık olduğunu belirtti. ABD'nin bu tür eylemleri, uluslararası ticaretin normal işleyişini bozacak ve ABD'nin güven ve itidal kaybını açığa çıkaracak ancak Çin'in kalkınmasını engellemeyecektir.

15.05.2024 18:05
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BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Çin'e yönelik tek taraflı ve korumacı eylemlerinin, ABD tarafının güven ve itidal kaybını açığa vurduğunu ve başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

Wang, Çarşamba günü Beijing'de Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile birlikte katıldığı Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog toplantısının beşinci turunun ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, ABD'nin kısa süre önce uygulamaya koyduğu Çin'e yönelik tek taraflı yaptırımlar ve yüksek gümrük vergileri hakkındaki yorumunun sorulması üzerine, ABD'nin son dönemde sık sık Çin'e yönelik tek taraflı yaptırımlar uyguladığını, 301. Madde tarifelerini kötüye kullandığını ve Çin'in normal ekonomik, ticari ve teknolojik faaliyetlerini saplantılı şekilde baskıladığını kaydederek, bunun günümüz dünyasında tipik bir hegemonyacı zorbalık biçimi olduğunu belirtti.

Wang, bu durumun ABD'deki birtakım kişilerin tek kutuplu ABD hegemonyasını sürdürme çabalarında mantık çizgisinden ne kadar uzaklaştığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Wang, Çin'in ABD tarafından ilkesiz şekilde baskılanmasının ABD'nin gücünü kanıtlamadığını, tam tersine ülkenin güven ve itidal kaybını açığa vurduğunu söyledi. Bu tür davranışların ABD'deki iç sorunların çözümüne yardımcı olmayacağını, ancak uluslararası sanayi ve tedarik zincirlerinin normal işleyişinin daha fazla bozulmasına yol açacağını kaydeden Wang, ABD'nin bu hamlesinin Çin'i kalkınmaktan ve yeniden canlanmaktan caydırmayacağını sözlerine ekledi.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), ABD'nin uyguladığı 301. madde tarifelerinin DTÖ kurallarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkça belirttiğine dikkat çeken Wang, uluslararası ticarette temel sağduyuya sahip insanların, ABD'nin bu yaklaşımının kaybet-kaybet durumuna yol açmaktan başka işe yaramayacağını düşündüğünü belirtti.

Wang, DTÖ'nün kurucu üyelerinden biri olan ABD'nin iyi örnek teşkil etmediğini, tersine DTÖ'nün kurallarını ihlal etmede başı çektiğini ve hata üstüne hata yaptığını vurguladı.

Wang, ABD'nin "adil rekabete" bağlı olduğunu iddia ettiğini, ancak yaptıklarının söyledikleriyle çeliştiğini ve uluslararası toplumun güvenini kazanma becerisine ciddi şekilde gölge düşürdüğünü dile getirdi.

Bu tür tek taraflı ve korumacı eylemlerin zamanın gidişatına aykırı olduğunu ve tarihin çarkları arasında ezilmeye mahkum olduğunu vurgulayan Wang, "Uluslararası toplum, küresel ekonomik toparlanmanın bu kritik döneminde ABD'yi dünyanın başına yeni sıkıntılar çıkarmaması yönünde uyarmalı" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Mahkum, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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