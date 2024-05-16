Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan ve Tacikistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak

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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 18-21 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan ve Tacikistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağını ve Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacağını duyurdu.

Sözcü Perşembe günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang'ın ziyaretlerinin, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'in davetleri üzerine gerçekleşeceğini belirtti.