Çin Dışişleri Bakanı Tokyo'ya Gidiyor

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 22 Mart'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan 11. Çin-Japonya- Güney Kore Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada Wang'ın, Japonya ziyareti sırasında Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile birlikte 6. Çin-Japonya Üst Düzey Ekonomik Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık yapacağını da duyurdu.
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