Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin Sorununun Çözümü İçin Üç Aşamalı Plan Önerdi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin Sorununun Çözümü İçin Üç Aşamalı Plan Önerdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin sorununun çözümü için üç aşamalı bir plan önerdiklerini açıkladı. Wang, Gazze'deki çatışmanın sona erdirilmesi ve Filistin'in yönetimine odaklanan bu planın uygulanmasında uluslararası toplumun kararlılıkla desteklemesi gerektiğini belirtti.

23.07.2024 16:17
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BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin sorununun çözümü için üç aşamalı plan önerdiklerini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang açıklamayı Salı günü Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı görüşmelerinin kapanış töreninde yaptı. Wang ayrıca 14 Filistinli grup tarafından, bölünmenin sona erdirilmesi ve birliğin güçlendirilmesine ilişkin hazırlanan deklarasyonun imzalanmasına nezaret etti.

Filistin meselesinin Ortadoğu sorununun merkezinde yer aldığına işaret eden Wang, Çin'in Filistin meselesiyle ilgili hiçbir çıkar gözetmediğini, Filistin Kurtuluş Örgütü ile Filistin Devleti'ni tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu ve Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanmasını her zaman kararlılıkla desteklediğini ifade etti.

Gazze'deki çatışmanın uzun süredir devam ettiğini ve yayılma etkilerinin arttığını söyleyen Wang, "Çin bu çatışma çıkmazından kurtulmak için üç adımlı bir plan önerdi" dedi.

İlk adımın Gazze Şeridi'nde mümkün olan en kısa sürede kapsamlı, kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin teşvik edilmesi ve insani ve diğer yardımlara erişiminin sağlanması olduğunu vurgulayan Wang, uluslararası toplumun da ateşkes konusunda daha fazla kenetlenmesi gerektiğini belirtti.

Wang, ikinci adımın ise "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesini vurgulayarak Gazze'de savaş sonrası yönetimi teşvik yönünde birlikte çalışmak olduğunu söyledi. Gazze'nin, Filistin'in ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğunu belirten bakan, savaş sonrası yeniden inşanın bir an önce başlatılmasının bir sonraki aşama için aciliyet teşkil ettiğini ifade etti. Wang, uluslararası topluma, Filistinli grupların Gazze ve Batı Şeria'yı etkin şekilde yönetmek üzere ulusal mutabakatla geçici bir hükümet kurmalarını destekleme çağrısı yaptı.

Üçüncü adımın, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını desteklemek ve iki devletli çözümü uygulamaya koymak olduğunu belirten Wang, bu konuda daha kayda değer, daha yetkili ve daha etkili bir uluslararası barış konferansının desteklenerek buna yönelik bir zaman çizelgesi ve yol haritasının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Sözcü, ateşkes ve insani yardımın en önemli öncelikler olduğunu ve "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin" Gazze'de savaş sonrası yeniden yapılanmanın temel ilkesi olduğunu vurguladı ve iki devletli çözümün gelecek için temel çıkış yolu olduğunu sözlerine ekledi. Wang, "Uluslararası toplum üç aşamalı planın uygulanmasında ilgili tarafları kararlılıkla desteklemeli" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin Sorununun Çözümü İçin Üç Aşamalı Plan Önerdi - Son Dakika

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