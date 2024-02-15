Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak ve İspanya ile Fransa'yı ziyaret edecek - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak ve İspanya ile Fransa'yı ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı\'na katılacak ve İspanya ile Fransa\'yı ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 16-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılarak ülkesiyle ilgili bir konuşma yapacak ve Çin'in uluslararası konulardaki tutumunu değerlendirecek. Ayrıca, İspanya ve Fransa'yı ziyaret edecek olan Wang, Fransa'da Çin-Fransa Stratejik Diyalog toplantısına da katılacak. Wang, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ve Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne tarafından davet edildi.

15.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
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BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi 16-21 Şubat tarihlerinde, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılarak ülkesiyle ilgili bir konuşma yapacak ve konferansın teması çerçevesinde Çin'in başlıca uluslararası konulardaki tutumunu değerlendirecek, İspanya ve Fransa'yı ziyaret edecek ve Fransa'da Çin-Fransa Stratejik Diyalog toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Perşembe günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang'ın, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ve Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne tarafından davet edildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak ve İspanya ile Fransa'yı ziyaret edecek - Son Dakika

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