Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı\'na katılacak ve İspanya ile Fransa\'yı ziyaret edecek

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BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi 16-21 Şubat tarihlerinde, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılarak ülkesiyle ilgili bir konuşma yapacak ve konferansın teması çerçevesinde Çin'in başlıca uluslararası konulardaki tutumunu değerlendirecek, İspanya ve Fransa'yı ziyaret edecek ve Fransa'da Çin-Fransa Stratejik Diyalog toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Perşembe günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang'ın, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ve Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne tarafından davet edildiğini belirtti.