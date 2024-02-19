Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Xinjiang\'da soykırım ve zorla çalıştırma iddialarını yalanladı

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Xinjiang'da soykırım yapıldığı ve insanların zorla çalıştırıldığı iddialarını yalanladı.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünyada Çin" başlıklı oturumundaki konuşmasının ardından, Xinjiang dahil olmak üzere çeşitli konulardaki soruları yanıtladı.
Bazı siyasi güçlerin Xinjiang hakkında dünya genelinde çok fazla yalan yayıp yanlış bilgi ürettiğini söyleyen Wang, sözde soykırımın ise büyük bir yalandan ibaret olduğunu vurguladı.
Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kuruluşundan bu yana, 3 milyonun üzerindeki Uygur nüfusunun günümüzde 12 milyonu aştığına işaret eden bakan, Xinjiang'da tüm etnik gruplara mensup insanların ortalama yaşam süresinin 30 yıldan 75,6 yıla yükseldiğini kaydetti.
Bu tür verilerin, insan haklarının korunduğunun en iyi kanıtı olduğunu belirten Wang, tüm etnik grupların dini inanç özgürlüğünün iyi korunduğunu söylerken örnek olarak da Müslümanların yeterli sayıda dini mekana sahip olmasını, ayrıca camilerin bakım ve onarımını hükümetin finanse etmesini gösterdi.
Hükümet belgeleri ve mağaza tabelalarının iki dilde yazıldığına dikkat çeken Wang, Uygurlar da dahil olmak üzere çeşitli etnik azınlıkların dil ve kültürlerinin korunup gelecek nesillere aktarıldığını söyledi.
Sözde zorla çalıştırma suçlamalarına da değinen Wang, bu tür ithamların başkalarını suçlamak isteyen bir zihniyet tarafından kolayca uydurulabileceğini belirtti. Bakan, "Uygur halkının çalışma hakkı ve istihdam özgürlüğü yok mu?" diye sordu.
Wang, Çin'i suçlamak için zorla çalıştırma söylemlerinin bahane olarak kullanılmasıyla esasen Uygur halkının işsiz bırakılıp ürünlerinin satılamaz hale gelmesinin hedeflendiğini belirtti.
Bakan, Xinjiang'ın dünya genelindeki dostlara açık olduğunu belirterek, insanları Xinjiang'a gidip durumu kendi gözleriyle görmeye davet etti.
Wang, Xinjiang'a gidenlerin, gördükleri ve duyduklarının Batı medyasında okuduklarından tamamen farklı olduğu konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.
Çin'in hızlı kalkınmasının bazı yetkililer arasında rahatsızlık ve endişeye yol açtığını söyleyen Wang, bu nedenle Xinjiang ile ilgili yalanlar uydurup kargaşa yaratarak Çin'in kalkınmasını ve yeniden canlanmasını engellemeye çalıştıklarını ifade etti.
Ancak Çin'in de kalkınmaya hakkı olduğunu belirten Wang, 1,4 milyar insanın modernleşmedeki başarısının insanlık için de büyük bir ilerleme olacağını vurguladı.
Wang, Çin'in ultra büyük pazarının tüm ülkeler için yeni kalkınma fırsatları sunacağını, ayrıca dünyanın ortak kalkınma ve refaha ulaşmasına yardımcı olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in "insanlığın aynı küresel köyde yaşadığı ve tüm ülkelerin aynı gemide aynı kaderi paylaşan yolculara benzediği" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Wang, farklılıkları ve engelleri aşma, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme ve dünyayı korumak için el ele verme çağrısında bulundu.
Bakan, bu anlayışın Çin'in küresel bakış açısını ve diplomasisinin hedefini temsil ettiğini vurguladı.
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