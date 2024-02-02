Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, CIA Direktörüne Teşekkür Etti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'e, ABD'nin ülkesindeki istihbarat faaliyetlerini arttırdığı yönündeki hatırlatması için "teşekkür" etti.
Sözcü Vang, günlük basın toplantısında, Burns'ün Amerikan dış politika dergisi Foreign Affairs için yazdığı "Ajanlık ve Devlet Yönetimi: Rekabet Çağı İçin CIA'in Dönüşümü" başlıklı makalesindeki Çin'e dair ifadelerini ele aldı.
Makalesinde ABD'nin son 2 yılda Çin'le ilgili istihbarat toplama, operasyon ve analizlerine ayrılan bütçe yüzdesini ikiye katladığını kaydeden Burns hakkında "Dünyanın en büyük istihbarat ajansının başı olarak William Burns açıkça herkese ABD ajanlarının her yerde olduğunu söyledi." dedi.
Vang, "(Burns'e) hatırlatmaları için teşekkür ederiz. Çin, her zamanki gibi önlemler alacak ve ABD'nin yasa dışı eylemlerle istediğini elde etmesine izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.
Çin'in barışçıl gelişme yanlısı olduğunu vurgulayan Vang, ülkesinin gelişmesinin küresel büyüme ve dünya barışı için fırsatlar yarattığını savundu.
Burns, 30 Ocak'ta yayımlanan makalesinde, ülkesinin Çin ile rekabeti için Mandarin Çincesi konuşan kişilerin Latin Amerika, Afrika ve Hint-Pasifik bölgesinden istihdam ve eğitimine yönelik çabaların arttırıldığını aktarmıştı.
CIA'in bir ülke üzerine odaklanan tek görev merkezinin 2021'de Çin için kurulduğunu belirten Burns, ayrıca ikili ilişkilerdeki "gereksiz yanlış anlaşılmaların" önüne geçebilmek için Pekin'deki mevkidaşlarıyla istihbarat kanallarını güçlendirdiklerini bildirmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istedi. Erkan, "Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u Nelsson ve Barış Alper'in attığı gollerle 2-0 yendi.
Güldür Güldür adlı programda yer alan bir skeçte, gazilere atıfta bulunularak, ''Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz'' ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ''Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez.'' ifadelerini kullandı.
CHP'de İzmir'in Çiğli ilçesinden Belediye Başkan adayı gösterilen Uygar Yıldırım'ın gelen tepkilerin ardından adaylıktan alındığı öğrenildi. Kulislere düşen bilgilere göre Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız aday gösterilecek. Yıldırım'ın adaylığının açıklanması ilçe örgütünde tepki çekmiş ve paylaştığı videodan hareketle "TikTok fenomeni" yakıştırması yapılmıştı.
Galatasaray Nottingham Forest forması giyen Stephane Aurier'i bonservisiyle, Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Carlos Vinicius için 600 bin euro kiralama bedeli, Serge Aurier'i de 600.000 euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza parası ödeyecek.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, CIA Direktörüne Teşekkür Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?