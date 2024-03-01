Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısını kınayarak, derin üzüntü duyduklarını belirtti. Sözcü, tüm taraflardan acilen ateşkes yaparak çatışmaları durdurmalarını ve insani yardımların erişimini güvence altına almalarını istedi.

01.03.2024 17:37
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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Gazze'de insani yardım almak için sırada bekleyen 100'den fazla Filistinlinin, İsrail saldırısı sonucu öldürülmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade ederek olayı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Mao, söz konusu açıklamayı, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, İsrail güçlerinin Perşembe günü Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığına dair haberlerle ilgili soru üzerine yaptı. Saldırıda en az 112 kişi hayatını kaybederken 760'tan fazla kişi de yaralandı.

Sözcü, "Hayatını kaybedenler için taziyelerimizi bildiriyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Mao, başta İsrail olmak üzere ilgili tüm taraflardan acilen ateşkes yaparak çatışmaları durdurmalarını, sivillerin güvenliğini sağlamalarını, insani yardımların erişimini güvence altına almalarını ve daha fazla insani felaketten kaçınmalarını istedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı - Son Dakika

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