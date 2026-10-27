Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Konfüçyüs Enstitülerine yönelik karalamaya karşı çıktı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Konfüçyüs Enstitülerine yönelik karalamaya karşı çıktı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ile eğitim işbirliğinin engellenmemesi çağrısında bulundu. Guo, ABD'nin Konfüçyüs Enstitülerini ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirmesinin ardından enstitülere yönelik karalama girişimlerine karşı çıktı.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ve ABD'nin eğitim alanındaki etkileşim ve işbirliğini karşılıklı olarak istediğini ve bu işbirliğinin her iki tarafa da fayda sağladığını belirterek, söz konusu işbirliğinin engellenmemesi veya sekteye uğratılmaması gerektiğini söyledi.

ABD tarafının geçen hafta Amerikan üniversiteleri ve kampüslerinde bulunan Konfüçyüs Enstitülerini ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirdiği bildirilmişti.

Guo, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Konfüçyüs Enstitülerine yönelik karalama ve itibarsızlaştırma girişimlerine karşı çıktıklarını belirterek, Çin ile ABD'nin eğitim alanındaki etkileşim ve işbirliğinin iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Guo, "Her iki tarafın da istediği ve her iki tarafa da fayda sağlayan bu etkileşim ve işbirliği engellenmemeli veya sekteye uğratılmamalıdır" dedi.

Kaynak: Xinhua
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