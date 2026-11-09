Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Nvidia CEO'su Huang'a dair casusluk iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Nvidia CEO'su Huang'a dair casusluk iddiasını yalanladı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Nvidia CEO'su Jensen Huang'la ilgili haberler üzerine Çin'e yöneltilen casusluk iddiasını reddetti. Guo, pazartesi günkü basın toplantısında iddiayı 'tamamen asılsız' diye niteledi; bunun Çin'e dönük karalama kampanyası olduğunu savundu.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'li teknoloji devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkındaki haberlerle bağlantılı olarak Çin'e yöneltilen casusluk iddialarını reddetti.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın, ABD'li yetkililerce Çin istihbaratı için çalıştığı öne sürülen bir kadınla ilişkisi olduğunu doğrulaması üzerine şirket içinde başlatılan soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

Guo, "Çin'e atfedilen casusluk iddiası tamamen asılsızdır. Bu, Çin'e yönelik bir karalama kampanyasından başka bir şey değildir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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