Çin: Diyalog ve İşbirliği En Doğru Yol

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Çin'e yönelik bir dizi ekonomik ve ticari kısıtlamayı üzerine diyalog ve işbirliğinin ileriye yönelik en doğru yol olduğunu söyledi.

Sözcüsü cuma günkü basın toplantısında bazı Çinli şirketlerin, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan elektronik tasarım otomasyon yazılımı, etan ve uçak motorları gibi ürünlerin Çin'e ihracatının yeniden başlatıldığına yönelik bildirimler alması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Londra'da Çin ile ABD arasında gerçekleştirilen son ekonomi ve ticaret görüşmelerinin ardından tarafların, iki ülke liderinin 5 Haziran'daki telefon görüşmesinde vardığı mutabakatı hayata geçirmek ve Cenevre'deki temasların sonuçlarını pekiştirmek üzere uygulama detaylarını tamamladığını söyledi.

Sözcü, söz konusu süreç kapsamında Çin'in kontrol altındaki uygun ürünler için ihracat lisansı başvurularını yasa ve yönetmelikler uyarınca gözden geçirdiğini, ABD'ninse bazı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırmak amacıyla adımlar atarak Çin tarafını bilgilendirdiğini ifade etti.

Londra'daki ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan çerçeveyi "zor kazanılmış bir ilerleme" olarak nitelendiren sözcü, "Diyalog ve işbirliği ileriye dönük en doğru yoldur; tehdit ve zorlamayla artık bir yere varılamaz" dedi.

Sözcü, ABD'yi Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin karşılıklı fayda sağlayan doğasını tam olarak kabul etmeye, Çin ile orta yolda buluşmayı sürdürmeye, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı ortaklaşa hayata geçirmeye ve ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı, uzun vadeli gelişimini teşvik etmek üzere hatalı uygulamaları düzeltmeye de çağırdı.