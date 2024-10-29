Çin, Doğum Destek Politikasını Geliştiriyor

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BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin, hızla yaşlanan nüfusundan kaynaklanan demografik zorluklar karşısında, çocuk yetiştirmeye daha elverişli toplum inşa etmek üzere bir dizi yeni doğum destek politikası başlattı.

Çin Devlet Konseyi tarafından yayımlanan talimatla, doğum destek hizmetlerinin iyileştirilmesi, çocuk bakımı sistemlerinin genişletilmesi, eğitim, barınma ve istihdam desteğinin güçlendirilmesi ve doğum dostu bir sosyal atmosfer yaratılması amacıyla belirlenen 13 önlem, ana hatlarıyla ortaya konuyor.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin, hızla yaşlanan 1,4 milyarlık nüfusunun getirdiği zorluklarla karşı karşıya.

Nüfusun yüzde 14'ünden fazlasının 65 yaş ve üzerindekilerden oluştuğu 2022'den bu yana Çin toplumu, orta düzeyde yaşlı olarak tanımlanıyor.

Resmi verilere göre, 60 yaş ve üzerinde yaklaşık 300 milyon vatandaşı olan Çin'deki yaşlı sayısının 2033 yılına kadar 400 milyonu aşacağı, 2050 yılına kadar da 500 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor. Söz konusu sürede yaşlıların ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 35'ini oluşturması bekleniyor.

Nüfusun giderek yaşlandığını gösteren bu demografik değişimler karşısında Çin, son on yılda aile planlaması politikalarını kademeli olarak gevşetti.

2013 yılında ebeveynlerden birinin tek çocuk olması halinde çiftlerin ikinci bir çocuk sahibi olmasına izin veren Çin, 2016 yılında evli çiftlerin koşulsuz olarak iki çocuk sahibi olmasına onay vererek uzun yıllardır uygulanan tek çocuk politikasını aşamalı olarak kaldırdı. 2021 yılında ise üçüncü bir çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere destek verileceği açıklandı.