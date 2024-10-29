Çin, Doğum Destek Politikasını Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Doğum Destek Politikasını Geliştiriyor

Çin, yaşlanan nüfusuna karşı aile destek politikaları ve çocuk bakım sistemlerini genişletiyor.

29.10.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin, hızla yaşlanan nüfusundan kaynaklanan demografik zorluklar karşısında, çocuk yetiştirmeye daha elverişli toplum inşa etmek üzere bir dizi yeni doğum destek politikası başlattı.

Çin Devlet Konseyi tarafından yayımlanan talimatla, doğum destek hizmetlerinin iyileştirilmesi, çocuk bakımı sistemlerinin genişletilmesi, eğitim, barınma ve istihdam desteğinin güçlendirilmesi ve doğum dostu bir sosyal atmosfer yaratılması amacıyla belirlenen 13 önlem, ana hatlarıyla ortaya konuyor.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin, hızla yaşlanan 1,4 milyarlık nüfusunun getirdiği zorluklarla karşı karşıya.

Nüfusun yüzde 14'ünden fazlasının 65 yaş ve üzerindekilerden oluştuğu 2022'den bu yana Çin toplumu, orta düzeyde yaşlı olarak tanımlanıyor.

Resmi verilere göre, 60 yaş ve üzerinde yaklaşık 300 milyon vatandaşı olan Çin'deki yaşlı sayısının 2033 yılına kadar 400 milyonu aşacağı, 2050 yılına kadar da 500 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor. Söz konusu sürede yaşlıların ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 35'ini oluşturması bekleniyor.

Nüfusun giderek yaşlandığını gösteren bu demografik değişimler karşısında Çin, son on yılda aile planlaması politikalarını kademeli olarak gevşetti.

2013 yılında ebeveynlerden birinin tek çocuk olması halinde çiftlerin ikinci bir çocuk sahibi olmasına izin veren Çin, 2016 yılında evli çiftlerin koşulsuz olarak iki çocuk sahibi olmasına onay vererek uzun yıllardır uygulanan tek çocuk politikasını aşamalı olarak kaldırdı. 2021 yılında ise üçüncü bir çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere destek verileceği açıklandı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çocuk, Aile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Doğum Destek Politikasını Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:56:32. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Doğum Destek Politikasını Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.