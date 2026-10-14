Çin Donanması, Liaoning uçak gemisinin Batı Pasifik'te tatbikat yapacağını bildirdi - Son Dakika
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Çin Donanması, Liaoning uçak gemisinin Batı Pasifik'te tatbikat yapacağını bildirdi

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Çin Donanması, Liaoning uçak gemisi ve görev grubunun Batı Pasifik'te eğitim tatbikatına katılmak üzere hareket ettiğini bildirdi. Tatbikatın yıllık rutin plan kapsamında muharebe hazırlığını geliştirmeyi amaçladığı ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.

Çin'in Liaoning uçak gemisi ve harp filosunun Pasifik Okyanusu'nun batısında eğitim tatbikatı yapacağı bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasından yapılan açıklamada, Liaoning ve ona bağlı görev grubunun eğitim tatbikatı için Batı Pasifik'e hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, yıllık rutin eğitim planı kapsamında düzenlenen tatbikatın, birliklerin muharebe hazırlığını ve görevleri yerine getirme kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Tatbikatın, uluslararası hukuk ve uygulamalarla uyumlu olduğunun altı çizilen açıklamada, faaliyetin herhangi bir ülkeyi hedef almadığı kaydedildi.

Çin donanmasında Liaoning dışında Şandong ve Fucien adlarını taşıyan 2 uçak gemisi daha harp filolarıyla görev yapıyor.

Kaynak: AA
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