 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydular, planlanan yörüngeye girdi ve ticari meteorolojik veri hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılacak.

Çin, dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi
06.01.2024 - 12:04,
Abone Ol

ÇEKİM ZAMANI: 5 Ocak 2024

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusu taşıyan Kuaizhou-1A taşıyıcı roketinin çeşitli görüntüleri

Çin, Cuma günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya dört meteoroloji uydusunu başarıyla gönderdi.

Tianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 19.20'de fırlatıldı ve planlanan yörüngeye girdi.

Uydular, ağırlıklı olarak ticari meteorolojik veri hizmetleri sağlamak üzere kullanılacak.

Fırlatma, Kuaizhou-1A roketlerinin 25'inci uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi - Son Dakika


13:05
Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:30:14. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement