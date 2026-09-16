Çin ekonomisi ağustosta istikrarlı seyretti, dış ticaret hızlı büyüdü
Çin ekonomisi ağustos ayında inovasyon odaklı ve yüksek kaliteli kalkınmanın desteğiyle istikrarlı bir ivme gösterdi. Resmi verilere göre üretim ve arz istikrarlı şekilde artarken istihdam ve fiyatlar genel olarak istikrarını korudu, dış ticaret ise hızlı büyüme kaydetti.
BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin ekonomisi ağustosta inovasyon odaklı ve yüksek kaliteli kalkınmanın desteğiyle istikrarlı bir ivme gösterdi.
Salı günü açıklanan resmi verilere göre üretim ve arz istikrarlı şekilde artarken, istihdam ve fiyatlar genel olarak istikrarını korudu, dış ticaret ise hızlı büyüme kaydetti.
Kaynak: Xinhua
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