Çin ekonomisi ağustosta istikrarlı seyretti, dış ticaret hızlı büyüdü

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin ekonomisi ağustosta inovasyon odaklı ve yüksek kaliteli kalkınmanın desteğiyle istikrarlı bir ivme gösterdi.

Salı günü açıklanan resmi verilere göre üretim ve arz istikrarlı şekilde artarken, istihdam ve fiyatlar genel olarak istikrarını korudu, dış ticaret ise hızlı büyüme kaydetti.