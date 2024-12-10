Çin Ekonomisi İç Talebi Canlandırıyor

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BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Karmaşık küresel ekonomik ortamda yol bulmaya çalışan Çin, hem kısa hem de uzun vadeli zorlukların üstesinden gelmek için iç talebi canlandırmaya çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı'nın pazartesi günü düzenlediği 9. Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan konuk konuşmacılara göre Çin'in tüketici harcamalarını ve yatırımları canlandırma politikası sonuç verdi.

HIZLA İLERLEMEK

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Zhao Chengfeng, ülkenin bu yıl şimdiye kadar hükümet yatırım fonlarına yaklaşık 6 trilyon yuan (yaklaşık 834,84 milyar ABD doları) tahsis ettiğini söyledi. Zhao, fonların önemli ulusal stratejilerin uygulanmasını ve kilit öneme sahip alanlarda güvenlik kapasitesinin artırılmasını desteklediğini, afet sonrası toparlanma ve yeniden inşa süreçlerini kolaylaştırdığını, afet önleme ve yardım çabalarını güçlendirdiğini ve geçim koşullarının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması ve tüketimin teşvik edilmesine yönelik projeleri desteklediğini belirtti.

Zhao, "Bu projelerin bu yılki ekonomik büyümeyi desteklemede ve tüm yıl boyunca ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor" dedi.

Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası 2024'ün ilk üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 büyüdü. Bu yıl için yüzde 5 civarında ekonomik büyüme hedefi belirlenmişti.

BÜYÜYEN SORUN

Çin'deki etkin talep azlığı, hem konjonktürel hem de yapısal faktörlerden kaynaklanıyor ve analistler bunları kalkınma sürecinden kaynaklanan zorluklar olarak görüyor.

Hükümete bağlı düşünce kuruluşu Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olan Chen Lifen, "Bu, Çin'in ekonomik yapısını dönüştürme ve yükseltme ve eski büyüme faktörlerinden yenilerine geçiş sürecinde yaşamak zorunda olduğu büyüyen bir sorun" dedi.

Çin'in emlak piyasasındaki düzenlemelerin yatırım talebinde azalmaya yol açtığını kaydeden Chen, öte yandan dünyanın ekonomik kalkınmasındaki artan belirsizliklerin dış talebi azaltarak iç talep büyümesinin ivmesine olumsuz etkisi olduğunu söyledi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'in emlak piyasasında 2021 yılında 1,8 milyar metrekare ticari konut satılırken, rakam 2023 yılında 1,12 milyar metrekareye düştü.

"Çin'in ekonomik büyümesine olan güveni korumalıyız" diyen Chen, iç talebi artırıcı politikaların yürürlüğe girmesiyle piyasa güveninin artacağını, iş yatırımlarının teşvik edileceğini ve ekonominin genişleme ivmesinin güçleneceğini ifade etti.

BÜYÜMENİN KAYNAĞI

Küresel bir bağlamda Çin'e bakılacak olursa McKinsey'in tüketicilere yönelik ConsumerWise anketine göre Çinli tüketiciler dünyada güven düzeyi en yüksek tüketicileri arasında yer alıyor. Ağustos ayında yapılan son anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 59'u ekonominin 2-3 ay içinde toparlanacağını söylerken, bu oran ABD'li tüketicilerde yüzde 41, İngiliz tüketicilerde yüzde 30 ve Japon tüketicilerde ise yüzde 13 olarak ölçüldü.

Ticaret Bakanlığı yetkilisi Yang Nie, Çin'in tüketimdeki büyüme beklentisi hakkında oldukça iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu ifade etti. Yang, ülkenin 1,4 milyardan fazla kişiden oluşan geniş bir pazara, 190 milyon ticari kuruluşa, tam bir endüstriyel sisteme ve canlılık sergileyen çeşitli tüketim senaryolarına sahip olduğunu belirtti.

Yang, Çin'de halkın yaşam standartları yükselmeye devam ettikçe, tüketicilerin hizmet, tüketim deneyimi, yeşil ve düşük karbonlu ürünlere daha fazla odaklanarak tüketim için yeni talep ve fırsatlar yarattığını söyledi.

Çin'in teknolojik inovasyon ve endüstriyel iyileşmeyi teşvik etmeye ve insanların daha iyi bir yaşam özlemlerini gerçekleştirmek için altyapı ve kamu hizmetlerini geliştirmeye çalıştığına işaret eden Zhao ise yatırım büyümesini artırmak için ülkede önemli potansiyel olduğunu vurguladı.

Zhao bu çerçevede yeşil enerji, yeni altyapı, suyun korunması projeleri, yükselen sektörler, geleceğe yönelik sektörler ve insanların geçim kaynaklarıyla ilgili alanlar gibi daha fazla yatırım gerektiren çeşitli sektörlere işaret etti.